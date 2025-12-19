Путин: Россия настаивает на выполнении Западом обещаний в сфере безопасности

Москва не выдвигает новых или исключительных требований, заявил президент РФ

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не выдвигает новых или исключительных требований в сфере безопасности, а лишь настаивает на выполнении Западом ранее данных обещаний, подчеркнув необходимость выстраивания надежной системы безопасности в Европе.

"Мы не требуем ничего необычного. Мы не говорим, что какая-то страна не имеет права выбирать способ своей защиты. Но этот способ должен быть таким, который никому не угрожает, в том числе и нам. Мы не требуем ничего, что никогда раньше не звучало. Мы просто настаиваем на выполнении данных нам обещаний и обязательств, взятых на себя западными партнерами. Нас просто надули, и мы хотим добиться ситуации, при которой будет выстроена надежная система безопасности в Европе", - заявил Путин в ходе "Итогов года".