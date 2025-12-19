Путин пообещал ответ на атаки Киева на нефтяные танкеры

Атаки ВСУ на не приведут к результату и не нарушат поставок, заявил глава государства

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Атаки Киева на нефтяные танкеры не приведут к результату и не нарушат поставок, но ответы со стороны РФ будут обязательно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

Читайте также

История больших пресс-конференций и прямых линий Путина

"Делается это, в том числе с утилитарной целью - повысить страховые взносы. Это не приведет к ожидаемому результату, не нарушит никаких поставок, а только создаст дополнительную угрозу. Ответы с нашей стороны последуют обязательно", - сказал он, комментируя новость об атаке на танкер с нефтью.

Ранее Путин говорил, что украинские атаки на танкеры в Черном море являются пиратством. Он отмечал, что Украина и раньше пыталась наносить удары по морским портам РФ.

2 декабря произошла атака с использованием БПЛА на российское судно Midvolga 2 в Черном море, которое следовало с грузом растительного масла в Грузию. В результате есть незначительные повреждения надстройки судна, никто не пострадал. Нападение произошло в 80 морских милях от побережья Турции, судно благополучно дошло до турецкого порта Синоп.

28 ноября танкеры Kairos и Virat под флагом Гамбии, направлявшиеся в Россию без груза, подали сигналы бедствия, когда находились соответственно в 28 и 38 морских милях от побережья Турции в западной части Черного моря. На Kairos началось возгорание в районе машинного отделения, экипаж Virat сообщил о повреждениях корпуса, но крупного пожара на борту не было.