Лавров: Россия признательна Египту за объективную позицию по Украине

Глава МИД РФ отметил, что в Каире "прекрасно понимают, что политико-дипломатическое урегулирование возможно лишь при устранении первопричин конфликта"

© Артем Геодакян/ POOL/ ТАСС

КАИР, 19 декабря. /ТАСС/. Египет занимает объективную и сбалансированную позицию по ситуации на Украине и вокруг нее. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты.

"Мы признательны египетским коллегам за объективную, сбалансированную позицию в отношении ситуации на Украине и вокруг нее", - отметил он.

По словам Лаврова, в Каире "прекрасно понимают, что политико-дипломатическое урегулирование возможно лишь при устранении первопричин конфликта". "Среди них и угроза безопасности России, и нарушение прав русских и русскоязычных граждан на территории, подконтрольной киевскому режиму, - грубое, прямое нарушение Статьи 1 Устава ООН", - указал он.

Лавров обратил внимание на то, что о позиции России по украинским делам в ходе прямой линии подробно говорил президент РФ Владимир Путин, который "в очередной раз подтвердил предпочтение политическому решению остающихся вопросов, но и готовность добиться справедливости путем применения вооруженных сил".