Лавров пригласил главу МИД Египта посетить РФ с ответным визитом

Министр иностранных дел России заявил, что российская делегация довольна итогами переговоров в Каире

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ POOL/ ТАСС

КАИР, 19 декабря. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил министра иностранных дел Египта Бадра Абдель Аты посетить Россию с ответным визитом.

"В целом мы очень довольны итогами переговоров. Я хочу подтвердить нашу заинтересованность в регулярном поддержании диалога и с этой целью пригласил господина министра посетить Россию с ответным визитом", - сказал Лавров по итогам переговоров с египетским коллегой.

Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия - Африка проходит в Каире 19-20 декабря. Мероприятие станет первым мероприятием в таком формате на африканской земле.