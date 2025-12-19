Лавров: РФ в работе с США по Украине чувствует поддержку мирового большинства

Многие приветствуют и выражают надежду на то, что российско-американские усилия принесут результат, отметил глава МИД России

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ POOL/ ТАСС

КАИР, 19 декабря. /ТАСС/. Москва в работе с Вашингтоном по украинскому урегулированию чувствует поддержку мирового большинства. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты.

"Многие представители мирового большинства приветствуют и выражают надежду на то, что российско-американские усилия принесут результат, который позволит надежно регулировать эту нынешнюю ситуацию, которую создавали западники, готовили в течение долгих лет после госпереворота в Киеве", - сказал министр. "В этой работе с американцами (по украинскому урегулированию - прим. ТАСС) мы чувствуем поддержку мирового большинства", - добавил Лавров.

Россия, как отметил глава МИД РФ, ценит поддержку в этом вопросе со стороны партнеров из стран глобального Юга, включая Египет, КНР, Индию, Бразилию, страны Персидского залива.