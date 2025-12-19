ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Лавров: Европа говорит не о гарантиях безопасности, а о военном освоении Украины

Глава МИД РФ назвал такие попытки "нахрапистой"
Редакция сайта ТАСС
12:39
обновлено 13:03
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

КАИР, 19 декабря. /ТАСС/. Европа сейчас ведет речь не о гарантиях безопасности, а о попытке нахраписто осуществить военное освоение Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Они [европейцы] обсуждают гарантии безопасности, если верить сообщениям СМИ, если верить публичным заявлениям [канцлера ФРГ Фридриха] Мерца, [главы Еврокомиссии Урсулы] фон дер Ляйен, [британского премьера Кира] Стармера и других участников этого процесса, что гарантии безопасности предполагают создание многонациональных сил для Украины во главе с Европой", - отметил министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты.

"Эти силы будут помогать в восстановлении Вооруженных сил Украины, в обеспечении контроля над воздушным пространством этой страны, в обеспечении безопасности на море, а также путем проведения операций внутри Украины на земле. То есть речь идет не столько о гарантиях безопасности, сколько об очередной попытке, достаточно нахрапистой, вызывающей, осуществить военное освоение украинской территории как плацдарм для угроз Российской Федерации", - добавил Лавров. 

