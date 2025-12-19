Лавров: позиция РФ по Украине не подвержена конъюнктурным колебаниям

Глава российского МИД отметил, что Москва привержена политическому урегулированию

КАИР, 19 декабря. /ТАСС/. Позиция России по украинскому урегулированию не подвержена никаким конъюнктурным колебаниям. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что наша позиция предельно ясна, она не подвержена никаким конъюнктурным соображениям, колебаниями, - сказал министр. - Президент регулярно, в том числе буквально сегодня, в очередной раз эту позицию изложил. Она не может вызывать каких-то сомнений. Мы твердо привержены политическому регулированию".

Пока, по словам главы МИД РФ, "из тех, кто напрямую участвует в переговорах, к этому готовы только Соединенные Штаты". "Мы ценим, что понимания, достигнутые на Аляске в августе этого года и подтвержденные в ходе визита Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Российскую Федерацию 2 декабря, остаются в силе", - подчеркнул Лавров.