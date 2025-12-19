Путин согласен, что нужно бороться с сатанизмом и "всякими колдунами"

Оккультные услуги вводят людей в заблуждение, подчеркнул президент РФ

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во время "Итогов года" согласился с тем, что сатанизм, оккультные услуги и "всякие колдуны" наносят ущерб моральному состоянию граждан.

"Полностью согласен, сатанизм, оккультные услуги, всякие колдуны и так далее - бред просто, вводят людей в заблуждение, загоняют их в какой-то темный угол в прямом и переносном смысле этого слова. Наносят существенный ущерб гражданам, их моральному состоянию, да и психическому, психологическому ", - отметил глава государства, добавив, что с этим нужно бороться.

"С этим надо бороться, надо только это делать аккуратно с тем, чтобы не нарушать права человека", - пояснил российский лидер.