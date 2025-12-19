Лавров призвал Гросси соблюдать беспристрастность в отношении Ирана

Гендиректору МАГАТЭ необходимо сохранять нейтральный, беспристрастный профессиональный характер излагаемых оценок, подчеркнул глава МИД России

КАИР, 19 декабря. /ТАСС/. Россия призывает гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси сохранять беспристрастный профессиональный характер оценок иранской ядерной программы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров журналистам.

"Призываем генерального директора Гросси, который выступает за возобновление контактов с Тегераном, строго придерживаться принципов работы секретариата МАГАТЭ, включая нейтральный, беспристрастный профессиональный характер излагаемых оценок и в целом деятельности этой организации", - отметил министр.