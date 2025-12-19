Статья

"Подсвинки", инопланетяне и свадьба. Необычные вопросы и ответы в ходе "Итогов года"

Президент России Владимир Путин в ходе объединенных большой пресс-конференции и прямой линии ответил на множество серьезных вопросов, при этом ему адресовали несколько необычных обращений.

Комета или звездолет

Так, к главе государства обратились с вопросом, что же такое 3I/ATLAS — межзвездная комета или космический корабль? Также Путина попросили моргнуть, если инопланетяне существуют.

Путин поддержал шутку и ответил, что это российское секретное оружие. "Я вам скажу, но это должно остаться исключительно между нами, это секретная информация: это наше секретное оружие, но мы будем применять его только в самом крайнем случае", — с серьезным видом заверил российский лидер.

Продолжая шутку, Путин заметил, что 3I/ATLAS не несет никакой угрозы Земле, так как находится слишком далеко от нее, но в случае необходимости можно "послать ее к Юпитеру". По словам главы государства, российские ученые держат на контроле данный вопрос и "знают, что там происходит".

Причем, напомнил Путин, данная комета имеет иное происхождение, нежели уже привычные кометы, поэтому и ведет себя иначе: "Там другая оболочка, и, когда она приближается ближе к Солнцу, на ее поверхности происходят несколько другие процессы, в том числе и в хвосте этой кометы, по-другому там что-то выглядит".

При этом Путин не стал моргать, подтверждая, что инопланетяне существуют.

Неуютные апартаменты

Спросили Путина и про "неуютность" апартаментов главы государства в Кремле. Он в ответ отметил, что их обустроили еще во времена президентства Бориса Ельцина.

"Вы знаете, все, что там сделано, в Кремле, это было еще сделано прежним руководителем, при Ельцине. И с тех пор там ничего не изменилось. Вообще ничего. Никаких ремонтов. Может быть, стулья поменяли", — сказал Путин.

Глава государства отметил, что вопрос о том, почему кремлевская квартира оформлена определенным образом, нужно задавать руководившему реставрацией Кремля в 1990-е годы Павлу Бородину, в президентство Ельцина возглавлявшему управделами президента.

"Интерьеры Кремля требуют определенного бережного подхода — вот как было сделано тогда, так все и есть. И делалось, чтобы в течение дня там можно было отдохнуть, если есть необходимость", — пояснил Путин и выразил сомнение в том, что Ельцин там ночевал. "А я там живу", — добавил российский лидер.

Кремлевские апартаменты президента России расположены в Сенатском дворце — его купол с президентским штандартом виден с Красной площади. В этом же здании, также известном как 1-й корпус Кремля, размещены рабочий и представительский кабинеты главы государства, а также ротонда Екатерининского зала, где российский лидер вручает государственные награды.

Новый дипломатический термин

Журналистка из Белоруссии в шутку поблагодарила российского лидера за то, что он придумал новый дипломатический термин — "подсвинки".

При этом Путин заявил, что под "подсвинками" имел в виду группу лиц, а не кого-то конкретно.

"Что касается определения, оно выскочило у меня в процессе общения с военной аудиторией, я никого конкретно не имел в виду", — рассказал президент.

Он отметил, что никогда не переходит на личности и ничего такого себе не позволяет.

"Олечка, выходи за меня"

Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов воспользовался моментом и предложил своей девушке выйти за него замуж. "Я знаю, что моя девушка смотрит сейчас прямую линию. Олечка, выходи за меня замуж", — сказал он.

Журналист не растерялся и пригласил президента РФ на свадьбу. "Поскольку все это случилось здесь, Владимир Владимирович, очень рады будем видеть вас на свадьбе", — сказал он.

Как стало известно позже, девушка согласилась. На это Путин предложил пойти по залу с шапкой, чтобы собрать Бажанову на свадьбу.

"Езжу, но редко"

К президенту с вопросом о поездках по Москве без кортежа обратился 13-летний Максим Захаров. Путин ответил, что действительно ездит за рулем инкогнито, но очень редко.

"Я не совсем так сказал, что я езжу сам за рулем по Москве инкогнито. Такое тоже бывает, но очень редко. Я просто сказал, что иногда езжу без всякого сопровождения ДПС и так далее. Тут скорее чаще вот так", — сказал Путин.

Похорошела ли Москва

Также у президента спросили, похорошела ли Москва и как он оценивает дорожную ситуацию в городе. Путин ответил, что когда ездит без сопровождения, то видит, что поток большой, но при этом власти сделали многое для снижения нагрузки на дороги.

"Конечно, в часы перед работой, после работы поток очень сильный, особенно в центре Москвы. Поток очень сильный, и это говорит о том, что нельзя почивать на лаврах. Сделано много, но надо постоянно уделять внимание этому вопросу", — сказал российский лидер.

Нужно просто работать

Президент ответил на вопрос, собирает ли он, по примеру глав ряда зарубежных стран, материал для будущих мемуаров.

"Нет, я считаю, что нужно просто работать. В мемуарах дается оценка прежде всего самим себе. Люди, если посчитают возможным, дадут оценки моей работе, моей команды и всех людей, которые рядом со мной", — заявил Путин.

Любовь с первого взгляда

Путина также спросили, влюблен ли он сейчас. "Да", — лаконично и уверенно ответил глава государства. Также российского лидера спросили, существует ли любовь с первого взгляда.

"Думаю, да", — заключил он.

"Кружочки" близким

Также Путина спросили, отправляет ли он родным и близким "кружочки" через мессенджер. Глава государства признался, что подобным не занимался.

"Нет, никогда этого не делал", — сказал он.

"Это нарушение трудового законодательства"

Главу государства спросили и про рабочий график. На что он ответил, что заканчивает работу достаточно поздно. При этом он не стал уточнять конкретные часы, пошутив, что это "неприлично прозвучит".

"Со скольки до скольки я работаю? Я достаточно поздно заканчиваю работу, и сейчас все позже и позже. Не буду говорить [часы], это неприлично прозвучит, так как будет выглядеть как нарушение трудового законодательства", — пошутил российский лидер.

Путин подчеркнул, что такой режим работы нельзя считать правильным, призвав соблюдать баланс и вовремя ложиться спать, чтобы сохранять работоспособность. По его словам, важно быть в форме, и именно к такому режиму жизни и работы он призывает.

Вертикальные видео, книги и творческий подход

К президенту обратился юноша, который отметил, что молодежь очень мало читает, предпочитая книге "вертикальные видео". Президент при этом напомнил, что число читающих людей сокращается во всем мире, в том числе в РФ, однако в стране еще много людей выбирают книгу.

"Что здесь нужно бы сделать? Конечно, прежде всего это [любовь к книге] зависит от школы, от семьи, от родителей. И конечно, здесь нужно уделять больше внимания, в этом смысле, детям. Нужно выдерживать конкуренцию с современными средствами коммуникации, с планшетами и так далее. Я имею в виду, чтобы родители выдерживали конкуренцию. Почему? Потому что нужно ярко, красиво, интересно и доступно доводить до детей ценность книги", — сказал глава государства.

Президент отметил, что это непростая задача, но ее можно решить, если подходить творчески.

Любовь к маме

Путина спросили, что он считает главным для мальчика 13 лет. Глава государства дал ценный совет — любить маму. "Говорю без шуток, это не ирония", — заявил российский лидер.

Отрицательные черты характера

Путина также спросили о его характере. Президент обратил внимание, что у него, как и у любого другого человека, есть и положительные, и отрицательные черты, но говорить о них нет смысла: "Люди со стороны сделают выводы сами".

"Вся жизнь у меня практически на виду. И говорить, какие у меня положительные качества и какие отрицательные, — это только давать повод для, мне кажется, для ненужных пересудов, — убежден глава государства. — Пускай люди со стороны сделают выводы сами".

"Они, конечно, есть, — добавил российский лидер, имея в виду отрицательные черты характера, — как у любого человека".

Александр Темнов