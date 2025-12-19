Трансляция

Встреча Путина с волонтерами. Видеотрансляция завершена

Глава государства пообещал решить проблему с размером выплат участникам СВО, заключившим контракт до начала спецоперации

Президент России Владимир Путин пообщался с волонтерами, сотрудниками Народного фронта и ПАО "Ростелеком", работавшими в кол-центре программы "Итоги года", а также сотрудниками Сбера, занимавшимися интеграцией GigaChat в прямую линию.

Путин пообещал решить проблему с размером выплат участникам СВО, заключившим контракт до начала спецоперации.

Среди участников встречи в этом году и сотрудники Сбера, занимавшиеся доработкой системы искусственного интеллекта для сбора, сортировки и обработки вопросов на прямую линию.

Традиционно на встрече присутствуют сотрудники "Ростелекома" - люди, которые уже 20 лет принимают звонки, поступающие на прямую линию.