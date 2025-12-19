Лавров встретился в Каире с главой МИД Того

Глава МИД РФ поздравил коллегу из Того Робера Дюссея с переназначением

КАИР, 19 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что рассчитывает обсудить на встрече с главой МИД Того Робером Дюссеем результаты визита в РФ премьера республики Фора Гнассингбе.

Лавров поздравил коллегу из Того с переназначением. "Я с нетерпением жду обсуждения того, что мы можем сделать для реализации результатов визита вашего премьер-министра в ноябре", - сказал глава МИД России на встрече, которая прошла на полях второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка.

В ноябре в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина с премьером Того Гнассингбе, который был в РФ с рабочим визитом.