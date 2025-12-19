Захарова: еэсовская "партия войны" сама будет выплачивать Киеву "репарации"

В Брюсселе даже не заметили всю абсурдность ситуации для ЕС, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Сторонники продолжения украинского конфликта в Евросоюзе во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, по сути, будут сами платить Киеву "репарации". Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по итогам заседания Евросовета.

"В Брюсселе даже не заметили всю абсурдность ситуации для ЕС. В преддверии заседания Евросовета еэсовские лидеры с пеной у рта кричали о необходимости предоставления Украине "репарационного кредита" за счет российских активов. Теперь такой кредит обещан Киеву из средств самого ЕС, - указала дипломат. - Иными словами, еэсовская "партия войны" во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен оказалась в роли стороны, выплачивающей киевскому коррумпированному режиму "репарации".

Декларирование Евросоветом якобы наличия у него "права" использовать активы России для компенсации предоставляемого Киеву кредита является правовым нигилизмом, добавила официальный представитель МИД РФ.

Дипломат отметила, что Евросоюз намерен продолжать попытки найти псевдоправовое решение вопроса о фактической конфискации российских суверенных активов. "Брюссель и в этот раз отличился правовым нигилизмом, записав в итоговом документе заседания Евросовета, что ЕС оставляет за собой "право" использовать российские активы для компенсации предоставляемого Киеву кредита, который, кстати, должен быть выплачен только при том условии, что хотя бы часть этих денег пойдет на укрепление европейской оборонной промышленности. Впрочем, подписались под этой схемой только 25 стран-членов из 27", - указала она.

"Еще раз можем повторить: блокировка суверенных активов, использование доходов от них и любые попытки их конфискации являются грубым нарушением международного права, в том числе принципов суверенного равенства государств, иммунитета государственной собственности и невмешательства во внутренние дела", - подчеркнула Захарова.

Решение ЕС о продолжении финансирования режима Владимира Зеленского подтверждает, что "русофобам в Евросоюзе мир на Украине не нужен, подчеркнула Захарова.

"Отфиксировали, что страны - члены ЕС приняли решение о продолжении финансирования режима Зеленского и, соответственно, дальнейшем затягивании украинского конфликта. Это очередное подтверждение того, что русофобам в Евросоюзе мир на Украине не нужен", - отметила она.