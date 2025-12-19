Косачев: возможность паузы в ударах РФ рушит планы Киева уклониться от выборов

Зампредседателя Совета Федерации при этом отметил, что Россия готова действовать ради мира

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Заявление президента РФ Владимира Путина о возможном обеспечении безопасности Украины на время проведения президентских выборов обнуляет попытки Киева уклониться от выборов. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Путин на "Итогах года" заявил, что Россия готова подумать над тем, чтобы прекратить удары вглубь Украины в день голосования в случае проведения там выборов.

"Москва готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность Украины на время проведения там голосования - важнейший шаг, озвученный сегодня, который обнуляет попытки киевского режима уклониться от выборов, обусловив их перемирием. Россия готова действовать ради мира, и это - одно из главных посланий сегодня", - написал он в Telegram-канале.

Президентские полномочия Владимира Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако в Киеве не стали проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно до окончания военного положения. Путин ранее отмечал, что Украина сейчас умалчивает о решении собственного Конституционного суда от мая 2014 года о том, что президентский срок не может продлеваться. Как подчеркивал российский лидер, это означает, что президентский срок Зеленского "истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями".

9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Как отметил американский лидер, в Киеве используют конфликт, чтобы этого не делать. В тот же день Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов на Украине, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил парламентариев подготовить "законодательные изменения", а США и Европу - обеспечить безопасность проведения голосования.