Эксперт Жарихин: нынешняя власть в Киеве не захочет провести выборы на Украине

Замдиректора Института стран СНГ подчеркнул, что выборы предполагают реальный выбор между кандидатами, свободу их агитации и встреч с избирателями

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Нынешнее руководство в Киеве не захочет и не сможет организовать выборы на Украине. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о готовности России отказаться от ударов вглубь Украины на время избирательного процесса.

"Киев непременно создаст множество препятствий для проведения выборов на своей территории, которую они контролируют", - заявил Жарихин.

Он указал на несколько сложных условий, которые, по его мнению, должны быть выполнены для настоящих выборов. "Люди должны голосовать сознательно. Но для этого все кандидаты должны иметь право на распространение агитационной литературы на территории, и кандидаты должны будут иметь неприкосновенность", - отметил эксперт. При этом он выразил сомнение, что нынешняя украинская власть пойдет на обеспечение таких условий, особенно для кандидатов с конструктивной, мирной программой, не соответствующих официальной позиции Киева.

"Мне кажется, вряд ли эти выборы можно будет признать легитимными в нынешней ситуации", - заключил замдиректора института. Он подчеркнул, что выборы предполагают реальный выбор между кандидатами, свободу их агитации и встреч с избирателями. "Иначе это не выборы, а просто голосование", - добавил Жарихин.

О выборах

Путин на "Итогах года" заявил, что Россия готова подумать над тем, чтобы прекратить удары вглубь Украины в день голосования в случае проведения там выборов. Президент также отметил, что всего 5-10 млн украинцев проживают в России, и они, по его словам, должны иметь право голоса в случае выборов на Украине.

Президентские полномочия Владимира Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако в Киеве не стали проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно до окончания военного положения.

9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Как отметил американский лидер, в Киеве используют конфликт, чтобы этого не делать. В тот же день Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов на Украине, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил парламентариев подготовить "законодательные изменения", а США и Европу - обеспечить безопасность проведения голосования.