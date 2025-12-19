Володин посоветовал зарубежным политикам посмотреть прямую линию с Путиным
Редакция сайта ТАСС
14:49
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Зарубежным политикам стоило бы посмотреть прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. Такое мнение высказал в своем канале в Maх председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Читайте также
Усилия Трампа, "подсвинки" и "секретное оружие" России. Заявления Путина на "Итогах года"
"Советую всем, кто не смотрел прямую линию, найти такую возможность. Кстати, правильно было бы сделать это всем зарубежным политикам и тем, кто хочет понять: кто такой глава российского государства? Кто такой Путин?" - отметил председатель палаты парламента.
По его словам, "из этой прямой линии, кто ищет ответы на многие вопросы, в том числе войны и мира, сможет найти их".
Совмещенные прямая линия и пресс-конференция президента России 19 декабря продлились 4 часа 27 минут. Российский лидер ответил на 77 обращений.