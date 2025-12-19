Лавров: Россия настроена на углубление координации с ECOWAS

Глава МИД РФ отметил, что на встрече с председателем комиссии сообщества Омаром Туреем российская сторона рассчитывает обсудить практические области возможного сотрудничества

Редакция сайта ТАСС

Кадры встречи Сергея Лаврова с председателем комиссии ЭКОВАС Омаром Туреем © ТАСС/ Ruptly

КАИР, 19 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сергей Лавров на полях министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка проводит встречу с председателем комиссии Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) Омаром Туреем.

"Мы знаем, что ECOWAS уделяет особое внимание этому форуму. И в контексте этого форума мы настроены на углубление координации не только с правительствами отдельных стран, но и с региональными организациями, такими как ECOWAS", - сказал Лавров в начале переговоров.

По словам Лаврова, на встрече российская сторона рассчитывает обсудить практические области возможного сотрудничества с ECOWAS.