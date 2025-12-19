Лавров обсудил с главой МИД Того экономику и инвестиции

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Тоголезской Республики Робером Дюссеем укрепление двусторонних связей в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам их встречи в Каире на полях Второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка.

"Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего поступательного укрепления российско-тоголезских связей в политической, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях, - отметили в министерстве. - Подтверждены совпадение или близость позиций Москвы и Ломе по представляющим взаимный интерес проблемам региональной и международной повестки дня".