ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Итоги года с Владимиром Путиным
Динамика ключевой ставки Центробанка
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Россия и Мавритания подписали соглашение о безвизе для владельцев диппаспортов

Церемония подписания прошла на полях второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка
Редакция сайта ТАСС
15:42
Арзу Пашаева/ ТАСС
© Арзу Пашаева/ ТАСС

КАИР, 19 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Мавритании Мохамед Салем ульд Мерзук подписали двустороннее межправительственное соглашение о безвизовых поездках владельцев дипломатических и служебных паспортов. Церемония подписания прошла на полях второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка.

Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия - Африка проходит в Каире 19-20 декабря. Она стала первой в таком формате на африканской земле. 

Лавров, Сергей ВикторовичМавританияРоссия