Россия и Мавритания подписали соглашение о безвизе для владельцев диппаспортов

Церемония подписания прошла на полях второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка

КАИР, 19 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Мавритании Мохамед Салем ульд Мерзук подписали двустороннее межправительственное соглашение о безвизовых поездках владельцев дипломатических и служебных паспортов. Церемония подписания прошла на полях второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка.

Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия - Африка проходит в Каире 19-20 декабря. Она стала первой в таком формате на африканской земле.