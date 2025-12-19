Памфилова: ЦИК обеспечит голосование украинцев в РФ в случае выборов на Украине

Президент России Владимир Путин на "Итогах года" ранее заявил, что Москва готова подумать над тем, чтобы прекратить удары вглубь Украины в день голосования в случае проведения там выборов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в случае проведения на Украине легитимных выборов российская сторона обеспечит возможность голосования украинских граждан, проживающих в России.

Президент РФ Владимир Путин на "Итогах года" заявил, что Россия готова подумать над тем, чтобы прекратить удары вглубь Украины в день голосования в случае проведения там выборов. Президент также отметил, что 5-10 млн украинцев, которые проживают в России, должны иметь право голоса в случае выборов на Украине.

"Если выборы на Украине примут легитимный характер, а перед нами будет поставлена задача провести голосование украинских граждан на территории России, эта возможность будет обеспечена на самом высоком уровне", - заявила Памфилова, слова которой приводит пресс-служба комиссии.

Президентские полномочия Владимира Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако в Киеве не стали проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно до окончания военного положения.

9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Как отметил американский лидер, в Киеве используют конфликт, чтобы этого не делать. В тот же день Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил парламентариев подготовить "законодательные изменения", а США и Европу - обеспечить безопасность проведения голосования.