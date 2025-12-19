Россия и Малави подписали меморандум о межмидовских консультациях

Стороны также обстоятельно обсудили некоторые вопросы двусторонних отношений с акцентом на поиск перспективных направлений взаимовыгодной кооперации

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Малави Джордж Чапонда подписали первый в истории двусторонних отношений Меморандум о межмидовских консультациях. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам их встречи в Каире на полях Второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка.

"Обстоятельно обсуждены некоторые вопросы двусторонних отношений с акцентом на поиск перспективных направлений взаимовыгодной кооперации, - отметили в министерстве. - Подтвержден обоюдный настрой Москвы и Лилонгве на уплотнение координации в ООН и на других многосторонних площадках".

Министры подписали "первый в истории двусторонних отношений документ между Москвой и Лилонгве - Меморандум о консультациях между МИД России и МИД Республики Малави".