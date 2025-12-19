Лавров обсудил с главой МИД Руанды экономику и взаимодействие в ООН

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие в ООН. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам их встречи в Каире на полях Второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка.

"Обсуждены ключевые направления дальнейшего развития традиционно дружественных российско-руандийских отношений с акцентом на поиск путей расширения взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях", - информировали в министерстве.

"Подтвержден обоюдный настрой Москвы и Кигали на углубление политического диалога и укрепление координации шагов в ООН и на других многосторонних площадках при решении глобальных и региональных проблем", - говорится в тексте.