МИД РФ назвал недопустимыми теракты Киева против судов в Черном море

В своем выступлении замглавы МИД Александр Панкин отметил отрицательную динамику экономического сотрудничества в Черноморском регионе

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Террористические атаки, совершаемые киевским режимом против торговых судов и гражданской энергетической инфраструктуры в акватории Черного моря, недопустимы. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам участия заместителя главы МИД РФ Александра Панкина в министерском заседании Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Заседание прошло под председательством Болгарии в режиме ВКС.

"В выступлении замглавы МИД акцентирована отрицательная динамика экономического сотрудничества в Черноморском регионе, главным препятствием для поступательного развития которого остается враждебная политика Евросоюза, - отмечается в тексте. - Подчеркнута недопустимость террористических атак, совершаемых киевским режимом против торговых судов и гражданской энергетической инфраструктуры в акватории Черного моря".

Вместе с тем отмечен "весомый конструктивный потенциал ЧЭС, реализация которого требует консолидации усилий на принципах взаимоуважения и равноправия". "Особое внимание уделено важности укрепления роли региона как самостоятельного центра роста и развития, в том числе в русле российской инициативы построения широкого интеграционного контура Большого Евразийского партнерства, - говорится в сообщении. - Следующее заседание глав внешнеполитических ведомств государств - членов ЧЭС намечено на первое полугодие 2026 года под председательством Грузии".