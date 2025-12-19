Мирошник: Брюсселю самому придется расплачиваться по долгам Украины перед Европой
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Европейскому союзу предстоит самостоятельно погашать кредиты, предназначенные для Украины, поскольку Киев некредитоспособен. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьев Live".
Ранее саммит ЕС не смог согласовать экспроприацию замороженных активов РФ и принял решение о финансировании Украины на следующие два года в размере €90 млрд с помощью общеевропейского займа.
Мирошник подчеркнул, что Украина точно не сможет сразу получить всю обещанную ЕС сумму. "Украина будет получать ее какими-то отдельными посылами, и, сколько это будет длиться, бог его знает. Но Украина никоим образом не кредитоспособна. Она не может отдать кредит, поэтому кредит будет все равно отдавать Евросоюз", - сказал он.
Дипломат добавил, что европейские лидеры, как бы они ни избегали этого, в конечном итоге должны будут признать, что эти финансовые обязательства лягут на бюджеты национальных государств. "Все равно они будут платить - Германия, Франция, Италия и так далее", - заключил Мирошник.