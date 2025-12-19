Мирошник: Брюсселю самому придется расплачиваться по долгам Украины перед Европой

Посол по особым поручениям МИД РФ подчеркнул, что Киев точно не сможет сразу получить всю обещанную ЕС сумму

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Европейскому союзу предстоит самостоятельно погашать кредиты, предназначенные для Украины, поскольку Киев некредитоспособен. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьев Live".

Ранее саммит ЕС не смог согласовать экспроприацию замороженных активов РФ и принял решение о финансировании Украины на следующие два года в размере €90 млрд с помощью общеевропейского займа.

Мирошник подчеркнул, что Украина точно не сможет сразу получить всю обещанную ЕС сумму. "Украина будет получать ее какими-то отдельными посылами, и, сколько это будет длиться, бог его знает. Но Украина никоим образом не кредитоспособна. Она не может отдать кредит, поэтому кредит будет все равно отдавать Евросоюз", - сказал он.

Дипломат добавил, что европейские лидеры, как бы они ни избегали этого, в конечном итоге должны будут признать, что эти финансовые обязательства лягут на бюджеты национальных государств. "Все равно они будут платить - Германия, Франция, Италия и так далее", - заключил Мирошник.