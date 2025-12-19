Россия и Вьетнам обсудили контроль над вооружениями и нераспространение

Также состоялась отдельная встреча с заместителем министра иностранных дел Вьетнама Ле Ань Туаном

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Межмидовские консультации России и Вьетнама по вопросам контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения прошли 18-19 декабря в Ханое на уровне директоров профильных департаментов МИД РФ и Вьетнама. Об этом сообщили в МИД РФ.

Также состоялась отдельная встреча с заместителем министра иностранных дел Вьетнама Ле Ань Туаном. Стороны обменялись оценками ситуации в сфере международной безопасности и стратегической стабильности, сверили позиции по вопросам функционирования международных организаций и многосторонних площадок в сфере контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения.

Предметно обсудили несколько актуальных вопросов осуществления профильных договоров и конвенций, в том числе с учетом вьетнамского председательства на предстоящей в 2026 году Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.

В дипведомстве отметили обоюдный настрой на продолжение диалога и укрепление координации подходов в русле установок Совместного заявления о дальнейшем углублении всеобъемлющего партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского Договора об основах дружественных отношений от 20 июня 2024 года.