МИД РФ: Россия добилась принятия качественных решений на конференции ООН

При участии 145 государств все 12 итоговых документов приняли путем консенсуса

Редакция сайта ТАСС

ДОХА, 19 декабря. /ТАСС/. Российская делегация совместно с дружественными странами смогла добиться принятия качественных итоговых решений на 11-й сессии Конференции государств - участников Конвенции ООН против коррупции, которая завершилась в Дохе. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.

"Усилиями российской делегации в тесной координации с дружественными странами удалось добиться принятия качественных итоговых решений конференции", - сказал дипломат. Он уточнил, что при участии 145 государств все 12 итоговых документов были приняты путем консенсуса. "Они отражают не только российские подходы в данной сфере, но и учитывают наши ключевые приоритеты. Среди них - недопущение политизации антикоррупционного международного сотрудничества, преодоление санкционных и иных препятствий в этой области", - указал он.

В ходе конференции российская сторона подчеркивала "безусловность возврата доходов, полученных коррупционным путем, в страны происхождения", добавил замглавы МИД России. Он обратил внимание на конструктивный дух и желание всех участников конференции "добиться компромиссных развязок, несмотря на имеющиеся политические разногласия". Дипломат выразил особую благодарность катарской стороне за создание деловой атмосферы, отметив плотное взаимодействие на всех этапах форума.

Одним из основных документов конференции стала Дохийская декларация. По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства, она "настраивает на добросовестное профильное взаимодействие, в том числе с использованием искусственного интеллекта, оказание помощи заинтересованным государствам". Как отметил Любинский, делегация России также отстояла незыблемость фундаментальных принципов механизма обзора осуществления Конвенции ООН против коррупции, а именно его "межправительственный и некарательный характер, ориентированность на взаимопомощь и обмен опытом".

Любинский сообщил, что участники поддержали инициативу Узбекистана о проведении следующей сессии конференции в этой стране в 2027 году. "Будем оказывать партнерам практическое содействие в ее подготовке", - заключил он.

11-я сессия Конференции государств - участников Конвенции ООН против коррупции проходила в Дохе 15-19 декабря. В ходе форума обсуждались вопросы профилактики коррупции, возвращения активов и международного сотрудничества. Ранее Любинский заявил ТАСС, что Москва обеспокоена практикой незаконного отчуждения национальных активов государств и считает неприемлемым навязывание условий для возвращения из-за рубежа средств преступного происхождения.