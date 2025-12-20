ТАСС: ЦИК в 2026 году может получить до семи новых членов

Источники, знакомые с формированием комиссии сообщили, что в их числе могут быть участники специальной военной операции

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия России в рамках планового обновления состава в 2026 году может получить до семи новых членов, в том числе в комиссию могут войти участники специальной военной операции. Об этом сообщили ТАСС источники, знакомые с формированием комиссии.

Полномочия действующего состава комиссии, в который входят 15 человек, истекают в марте 2026 года. При этом законодательство не устанавливает ограничений по срокам пребывания в ЦИК.

По словам источника ТАСС в парламенте, знакомого с процедурой обновления ЦИК, смена части состава является традиционной. "Как правило, меняются до семи членов ЦИК", - отметил собеседник.

Он пояснил, что перед принятием решений о переназначении проводится оценка работы действующих членов комиссии. В ней участвуют три института, наделенные правом формирования ЦИК: президент РФ, Совет Федерации и Государственная дума. "В самом ЦИК такие решения не принимаются - все зависит от этих трех институтов", - подчеркнул источник.

На этом фоне в комиссии пока нет понимания относительно будущей конфигурации руководства. В настоящее время председателем ЦИК РФ является Элла Памфилова, ее заместителем - Николай Булаев, секретарем - Наталья Бударина.

По словам собеседника в ЦИК РФ, возможные кадровые изменения даже на уровне руководства не повлияют на ключевые направления деятельности комиссии - речь идет в том числе о расширении форм волеизъявления и цифровых сервисов. "Этот процесс уже выстроен. Даже если в руководстве появятся новые люди, это не означает, что работа станет хуже или будет пересмотрена", - добавил источник.

Участники СВО

Также, по информации ТАСС, в составе ЦИК могут появиться участники СВО. Как подчеркнул источник в парламенте, в первую очередь речь здесь идет о фронтовиках, которые уже работают в избирательной системе.

"Участники СВО уже работают в российских избирательных комиссиях, в том числе на руководящих должностях и в аппаратах", - отметил собеседник агентства.

Среди потенциальных кандидатов называются участники СВО, являющиеся действующими парламентариями и обладающие опытом работы с избирательным законодательством. "Выбор достойных кандидатур из числа участников СВО у институтов назначения имеется", - подчеркнул источник.

В ЦИК при этом отмечают, что независимо от предыдущего опыта новым членам комиссии будет обеспечена необходимая поддержка для адаптации к специфике работы.

Говорить о конкретных кандидатурах пока преждевременно. "Обсуждение и последующее внесение конкретных кандидатур ожидается с февраля", - уточнил источник в парламенте.