Посольство РФ не получало официальных запросов о визите Кассиса в Москву

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис ранее заявлял, что может приехать в Москву

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ЖЕНЕВА, 20 декабря. /ТАСС/. Посольство России в Швейцарии не получало официальных запросов со стороны швейцарских властей касательно организации возможного визита министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса в Москву в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2026 году. Об этом ТАСС заявил посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.

"Посольство не получало от швейцарской стороны официальных запросов об организации визита Его Превосходительства Кассиса, соответственно мы не ведем какой-либо подготовки к подобному визиту", - сказал он в ответ на вопрос ТАСС, ведется ли уже подготовка такого визита после того, как его возможность допустили в МИД Швейцарии.

По оценкам посла, председательство конфедерации в ОБСЕ теоретически может привести к улучшению отношений между Берном и Москвой. В частности, оно может углубить диалог российских дипломатов "с коллегами из швейцарского внешнеполитического ведомства, который они сами, к сожалению, решили свести к критическому минимуму", отметил Гармонин.

"Воспользуются ли швейцарцы этой возможностью или нет - другой вопрос. Мяч на стороне Берна", - подчеркнул посол.

О возможном визите Кассиса в Москву

8 декабря швейцарский посол, глава рабочей группы страны по председательству в ОБСЕ Мюриель Пеневер заявила, что программа встреч Кассиса как действующего председателя ОБСЕ в 2026 году пока не определена, однако его поездка в Москву в таком качестве в принципе возможна. Ранее швейцарская газета Le Temps сообщала, что поездка в Москву является приоритетной задачей для Кассиса на время председательства конференции в организации. По информации газеты, министр намерен сделать все, чтобы посетить Москву.

Ранее Кассис заявлял, что ОБСЕ могла бы при необходимости создать новую миссию для наблюдения за возможным перемирием на Украине. В то же время министр признал, что ни Москва, ни Киев не были удовлетворены прошлой миссией по наблюдению. По утверждениям министра, точка зрения Украины несколько изменилась.

ОБСЕ - одна из крупнейших региональных структур в мире, объединяющая 57 государств Европы, Северной Америки и Азии и занимающаяся вопросами безопасности, включая раннее предупреждение конфликтов, постконфликтное восстановление и борьбу с транснациональными угрозами. Ее цель - обеспечение мира, демократии и стабильности в регионе ОБСЕ.