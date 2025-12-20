МИД: РФ негативно воспринимает дискуссии о ядерном оружии для Японии

Милитаризация Токио усугубит ситуацию в Северо-Восточной Азии и вызовет контрмеры со стороны государств, которым она угрожает, подчеркнул замглавы ведомства Андрей Руденко

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Россия отрицательно относится к дискуссиям о возможности появления ядерного оружия у Японии, милитаризация Токио усугубит обстановку в Северо-Восточной Азии. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Мы в курсе того, что сейчас в Японии разворачиваются дискуссии на эту тему, по поводу изменения тех положений конституции, которые касаются ее безъядерных принципов, - сказал он. - Наша позиция однозначно негативная. Мы считаем, что милитаризация Японии лишь усугубит ситуацию в Северо-Восточной Азии и, конечно, вызовет соответствующие контрмеры со стороны стран, которым эта милитаризация угрожает".

Япония придерживается трех неядерных принципов - не иметь, не производить, не ввозить ядерное оружие. Законодательно эти принципы не оформлены, однако приверженность им подтверждали все главы японского правительства, а само обсуждение этой темы долгое время считалось табу, в связи с чем некоторые политики говорили о наличии "четвертого принципа" - не обсуждать - и призывали отказаться хотя бы от него.

С приходом Санаэ Такаити на пост премьера японские СМИ отмечали, что в ходе уже объявленного пересмотра стратегии нацбезопасности будет обсуждаться и подход к трем неядерным принципам. Утверждалось, в частности, что Такаити готова выступить, по крайней мере, за отказ от запрета на ввоз в страну американского ядерного оружия. Вместе с тем на фоне этих публикаций сама премьер-министр заявляла, что не давала поручения в ходе обсуждений новой редакции стратегии национальной безопасности пересматривать неядерные принципы.

18 декабря неназванный чиновник, отвечающий за вопросы национальной безопасности в канцелярии премьера, заявил, что считает необходимым для страны обладание ядерным оружием.