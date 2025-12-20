Захарова высмеяла слова Зеленского о том, что "Путиных много"

Официальный представитель МИД РФ призвала Владимира Зеленского перестать "употреблять" и отметила, что у него "выборы на носу, под которым белым-бело"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на высказывание Владимира Зеленского о президенте РФ Владимире Путине, которое Зеленский допустил в очередном интервью.

Ранее Зеленский заявил польскому изданию, что якобы "Путиных много". Он отметил, что один из них общается с американцами, другой произносит речи, а третий что-то другое делает.

Захарова призвала "договорить", что четвертый человек стоит за спиной и тихо говорит: "Кончай употреблять, у тебя выборы на носу, под которым белым-бело", - написала дипломат в своем Telegram-канале, обращаясь к Зеленскому.