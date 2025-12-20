Трансляция

Захарова участвует в пленарной дискуссии Второго Екатерининского форума. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly/Национальный центр Россия

Редакция сайта ТАСС

Эфир

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова принимает участие во Втором Екатерининском форуме, который проходит в формате пленарной дискуссии на тему "Россия - новый ковчег цивилизаций и традиционных духовно-нравственных ценностей", и общается с журналистами по итогам встречи.

Участники обсуждают формирование образа РФ как центра цивилизации и хранительницы традиционных ценностей, а также вопросы привлечения высококвалифицированных иностранных специалистов в российскую экономику.