Захарова участвует в пленарной дискуссии Второго Екатерининского форума. Видеотрансляция
07:25
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова принимает участие во Втором Екатерининском форуме, который проходит в формате пленарной дискуссии на тему "Россия - новый ковчег цивилизаций и традиционных духовно-нравственных ценностей", и общается с журналистами по итогам встречи.
Участники обсуждают формирование образа РФ как центра цивилизации и хранительницы традиционных ценностей, а также вопросы привлечения высококвалифицированных иностранных специалистов в российскую экономику.