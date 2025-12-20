Трансляция

Лавров участвовал в первом пленарном заседании форума РФ - Африка. Трансляция завершена

Участники обсудили актуальные вопросы международной и двусторонней повестки, ход реализации Плана действий Форума партнерства Россия - Африка на 2023-2026 годы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и другие министры выступили на первом пленарном заседании Второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка в Каире.

Мероприятие проходило с 19 по 20 декабря. Среди участников - главы внешнеполитических ведомств всех африканских государств, а также руководители исполнительных органов интеграционных объединений континента.

По данным МИД РФ, участники обсудили актуальные вопросы международной и двусторонней повестки, ход реализации Плана действий Форума партнерства Россия - Африка на 2023-2026 годы, утвержденного на саммите в Санкт-Петербурге, а также развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества и другие перспективные направления взаимодействия.