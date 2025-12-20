Посол РФ: Россия поможет Узбекистану в рывке из XX века в XXI

Алексей Ерхов отметил потенциал сотрудничества двух стран в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах

ТАШКЕНТ, 20 декабря. /ТАСС/. Узбекистан прилагает максимум усилий для того, чтобы совершить рывок из XX века в XXI. Об этом заявил посол РФ в республике Алексей Ерхов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Это страна, которая прилагает максимум усилий для того, чтобы осуществить рывок или прорыв <...> из века XX в век XXI. Это непросто, но старания и усилия есть. Будем помогать", - сказал Ерхов.

Дипломат отметил потенциал сотрудничества России и Узбекистана в ряде сфер. "Ткань нашего сотрудничества очень плотная. Она охватывает и торгово-экономическую сферу, <...> и сферу энергетики, и культурно-гуманитарную", - сказал он.