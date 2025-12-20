Посол РФ: в Узбекистане заверили в завершении "Большой игры" в Центральной Азии

Алексей Ерхов отметил, что республика и ее партнеры будут проводить свою политику на основе своих национально-государственных интересов

ТАШКЕНТ, 20 декабря. /ТАСС/. Страны Центральной Азии являются независимыми государствами, узбекистанские коллеги заверяют, что времена "Большой игры" (противостояния великих держав в Центральной Азии в XIX - начале XX веков) ушли в прошлое. Об этом заявил посол РФ в Узбекистане Алексей Ерхов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Наши коллеги узбекистанские заверили, что времена "Большой игры" <...> ушли в прошлое безвозвратно. <...> Узбекистан и его партнеры по Центральной Азии - это суверенные, независимые государства, которые будут проводить свою политику и вести себя, основываясь исключительно на своих собственных национально-государственных интересах", - сказал Ерхов.

По его словам, также было отмечено, что никакая из стран Центральной Азии не намерена подчиняться никакому диктату.