Путин примет участие в заседании ВЕЭС 21 декабря в Санкт-Петербурге
09:02
обновлено 09:21
МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 21 декабря примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
На заседании будут обсуждаться актуальные вопросы деятельности Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), стороны наметят ориентиры для углубления интеграционных процессов и развития единого рынка Союза. Также планируется утверждение некоторых значимых решений и документов, отметили в Кремле.
Кроме того, ожидается подписание соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Республикой Индонезией.