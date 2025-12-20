Путин примет участие в заседании ВЕЭС 21 декабря в Санкт-Петербурге

Президент России собирается обсудить на встрече Высшего Евразийского экономического совета деятельность ЕврАзЭс

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 21 декабря примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На заседании будут обсуждаться актуальные вопросы деятельности Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), стороны наметят ориентиры для углубления интеграционных процессов и развития единого рынка Союза. Также планируется утверждение некоторых значимых решений и документов, отметили в Кремле.

Кроме того, ожидается подписание соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Республикой Индонезией.