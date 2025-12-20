По инициативе Путина в Петербурге пройдет встреча лидеров стран - участниц СНГ

Президент России проведет двусторонние беседы с лидерами некоторых стран

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Традиционная неформальная встреча лидеров государств - участников Содружества Независимых Государств пройдет по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Встречу инициировал российский лидер, уточнили в Кремле.

Кроме того, глава государства также проведет двусторонние беседы с лидерами ряда стран, добавили там.