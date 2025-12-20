Посол РФ: Россия и ЦАР активно взаимодействуют в рамках Совбеза ООН

Александр Бикантов отметил, что страны работают по вопросам оценки ситуации в республике и продления мандата миссии всемирной организации

Редакция сайта ТАСС

БАНГИ /ЦАР/, 20 декабря. /ТАСС/. Россия и Центрально-Африканская Республика активно взаимодействуют на площадке Совбеза ООН, в частности по вопросам оценки ситуации в ЦАР, продления мандата миссии ООН и сохранения оружейного эмбарго в отношении местных повстанческих группировок. Об этом сообщил ТАСС посол России в ЦАР Александр Бикантов.

"Россия и ЦАР активно взаимодействуют в рамках Совбеза ООН. Вы правильно упомянули тему снятия оружейного эмбарго. Еще есть схожая тема - это сохранение оружейного эмбарго на незаконные повстанческие группировки. Недавно обсуждался вопрос о продлении на год мандата миссии ООН. Последние два года Россия поддерживает, до этого воздерживалась. Причем поддержка была также в контексте учета пожеланий ЦАР с учетом текущих приоритетов страны", - сказал Бикантов.