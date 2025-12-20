Захарова рассказала об интересном случае во время работы ее матери в посольстве

Путешествующие транзитом американцы не могли ответить на вопрос, какова их национальность, отметила официальный представитель МИД России

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала историю своей матери, указав, почему в России подчеркивают национальную самобытность.

Дипломат на пленарном заседании II Международного Екатерининского форума отметила, что ее мать, которая работала с приемом документов в консульстве СССР в КНР, однажды рассказала ей о том, как путешествующие транзитом американцы не могли ответить на вопрос, какова их национальность."Паспорт американский, а при этом имя очевидно китайское, малайское, французское - любое", - указала Захарова, пояснив, что американцы не могли ответить, какие у них этнические корни.

"Мама думала вначале, что это единичный случай, [но] все говорят, что они американцы, и никто эту тему не развивает и не хочет развивать. Потом поняла, что это система, что они чуть ли даже не боятся, то есть им неловко, они не понимают суть этого вопроса", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что у России есть удивительное качество, которое позволяет подчеркивать культурную идентичность, национальную самобытность, этнос и религию людей, которые временно или навсегда приехали в нашу страну, а не уничтожать эти черты "в плавильном котле".

О форуме

II Международный Екатерининский форум проходит 20 декабря в Национальном центре "Россия" в Москве. Организаторами мероприятия выступают Ассамблея народов России и Федеральная национально-культурная автономия российских немцев при поддержке Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, Федерального агентства по делам национальностей и комитета Госдумы по международным делам. В 2025 году особое внимание участников форума будет уделено Указу президента РФ Владимира Путина о поддержке переселения в Россию иностранных граждан, представляющих интерес для страны.