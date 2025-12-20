Посол РФ: выход ЦАР из длительного конфликта дает зеленый свет для инвесторов

Александр Бикантов сообщил, что международному сообществу необходимо принять тот факт, что Центрально-Африканская Республика вступает в зону постконфликтной реабилитации

Редакция сайта ТАСС

БАНГИ /ЦАР/, 20 декабря. /ТАСС/. Ситуация с безопасностью в Центрально-Африканской Республике улучшается, что дает возможность заходить в страну иностранным инвесторам, сообщил ТАСС посол России в ЦАР Александр Бикантов.

"Мы, как и ЦАР, заинтересованы, чтобы в докладах ООН был отражен тезис о поэтапном улучшении ситуации в области безопасности в ЦАР. Для наших партнеров (ЦАР - прим. ТАСС) принципиально важно, чтобы международное сообщество приняло тот факт, что страна выходит из долговременного вооруженного конфликта и вступает в зону постконфликтной реабилитации. Это дает зеленый свет для иностранных инвесторов и торгово-экономических партнеров", - сказал посол.

Ранее сообщалось, что около 2 тыс. боевиков сложили оружие в 2025 году в Центрально-Африканской Республике при содействии российских инструкторов, порядка 200 отказавшихся сдаться ликвидированы.