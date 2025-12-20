Посол РФ: Россия отрицает негативное влияние на вопрос прав человека в ЦАР

Александр Бикантов указал, что подтверждений антироссийских критических заявлений нет

БАНГИ /ЦАР/, 20 декабря. /ТАСС/. Недружественные России и ЦАР государства высказывают критику в отношении ситуации с правами человека в ЦАР, косвенно обвиняя Россию, с чем она категорически не согласна. Об этом заявил ТАСС посол России в ЦАР Александр Бикантов.

"Правозащитный аспект очень важен, эта тема чувствительна. Не секрет, что отдельные недружеские государства высказывали критику по поводу правозащитных моментов на территории ЦАР, но контекст был антироссийский. Там все время прямо или косвенно упоминается, что это связано с нашим присутствием. Мы с этим принципиально не согласны. Подтверждений этому нет", - сказал Бикантов.

Он подчеркнул, что голословные обвинения бросают тень как на Россию, так и на ЦАР, которые дорожат отношениями друг с другом. Часто обвинения высказывают в Совете по правам человека ООН, где представители ЦАР выступают с опровергающими докладами и пояснениями.