Захарова: Запад твердит об изоляции РФ, а сюда "ручейками стекаются" люди

Официальный представитель МИД РФ отметила, что для кого-то переезд в Россию "не просто желание, для кого-то это просто жизненно важный выбор"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Запад продолжает твердить об изолированности России, в то время как в страну "ручейками стекаются" люди со всего мира. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание на тот факт, что пока "западное мировое меньшинство в пылу заявляет об изолированности России", в стране проходят форумы, отвечающие на вопросы людям, которые "хотят приехать в Россию, жить и работать, сохранять то, что для них важно с точки зрения ценностей", как это лучше и оперативнее сделать.

"Удивительно, открываешь какую-то западную газету, включаешь западный телевизор, какую-нибудь телепрограмму и слышишь о том, что еще они сделали и придумали для того, чтобы, по их словам, изолировать нашу страну, а при этом ручейками со всего мира к нам стекаются люди, которые не только поддерживают нас там, в своих странах, борются за здравомыслие у себя на родине, но в том числе и которые хотят стать частью нашей страны", - сказала Захарова на полях II Международного Екатерининского форума.

При этом дипломат подчеркнула, что для кого-то переезд в Россию "не просто желание, для кого-то это просто жизненно важный выбор".

"Для кого-то это даже не просто жизненные обстоятельства, как сегодня было сказано о гражданке США (экс-помошнице бывшего президента США Джо Байдена Таре Рид - прим. ТАСС), которая получила российский паспорт, а это спасение, - заметила Захарова. - И она нашла в России это спасение и считает Россию героиней своей жизни".

О Международном Екатерининском форуме

II Международный Екатерининский форум проходит 20 декабря в Национальном центре "Россия" в Москве. Организаторами мероприятия выступают Ассамблея народов России и Федеральная национально-культурная автономия российских немцев при поддержке Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, Федерального агентства по делам национальностей и комитета Госдумы по международным делам. В 2025 году особое внимание участников форума будет уделено Указу президента РФ Владимира Путина о поддержке переселения в Россию иностранных граждан, представляющих интерес для страны.