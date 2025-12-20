Захарова на премии "Время молодых" отметила, что у России много друзей

Официальный представитель МИД РФ наградила победителей в номинации "Друг России"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова наградила победителей всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых" в номинации "Друг России", подчеркнув в своем выступлении, что у России очень много друзей.

"Правда, мне кажется, что вы должны были, организаторы, это предусмотреть. Все друзья России! Так не бывает, что он один, и не бывает, что первое место. <…> Давайте от себя и от нашего ведомства мы обязательно всем пришлем подарки", - предложила Захарова в ходе церемонии награждения.

Дипломат также призвала всех присутствующих в зале ценить каждый день своей жизни. "Цените каждую секунду и не думайте, что это счастье, что этот успех, эта радость придут когда-то с какими-то материальными благами или с какими-то наградами, или с очень важными и очень нужными достижениями. Знайте, что то, что вы получите потом, спустя пару десятилетий, слагается из каждой секунды в вашей жизни", - добавила она.

В номинации "Друг России" для лидеров молодежных сообществ российских соотечественников за рубежом победителями стали Милан Янкович-Чорба (1 место, Республика Сербия), Алексей Ротанов (2 место, Республика Узбекистан) и Екатерина Назарова (3 место, Франция). Торжественная церемония награждения состоялась в Национальном центре "Россия" в Москве.

О премии

Премия "Время молодых" - общенациональная награда в сфере молодежной политики, присуждаемая за выдающиеся достижения специалистам отрасли, лидерам молодежных общественных объединений, представителям бизнес-структур и тем, кто внес значительный вклад в развитие молодежной политики в России. Организатором национальной премии является Росмолодежь, награждение пройдет в два этапа - малая и главная церемонии.