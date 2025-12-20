Лавров: партнерство РФ и Африки поступательно развивается во всех сферах

Министр иностранных дел РФ сообщил, что главы государств ожидают от участников первого пленарного заседания конференции Форума партнерства Россия - Африка решений и предложений по расширению сотрудничества

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Российско-африканское партнерство поступательно развивается во всех областях. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на первом пленарном заседании конференции Форума партнерства Россия - Африка.

"Руководители наших государств возлагают большие надежды на сегодняшнюю встречу, ожидают от нас конструктивных решений, согласованных предложений, нацеленных на расширение многогранного сотрудничества между Россией и Африкой, - отметил Лавров. - Думаю, уже сейчас нам есть, что предъявить общественности наших стран. Российско-африканское партнерство поступательно развивается во всех сферах. Продолжается содержательный, доверительный политический диалог, в том числе на высшем и высоком уровнях".

Лавров напомнил, что формат, в котором стороны собрались, относительно нов. "Впервые "сверка часов" на уровне министров состоялась год назад в Сочи. Сегодня предстоит подвести итоги проделанной совместной работы, проанализировать выполнение договоренностей, принятых на двух саммитах Россия - Африка, состоявшихся в 2019 и 2023 годах. Наша магистральная задача - в полном объеме реализовать План действий Форума партнерства на 2023-2026 годы", - добавил он.