Лавров: главы МИД представят новый план действий лидерам к саммиту РФ - Африка

Третий российско-африканский саммит пройдет в 2026 году

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств представят руководству стран проект нового плана действий к третьему саммиту Россия - Африка, чтобы подойти к мероприятию с конкретными результатами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на первом пленарном заседании конференции Форума партнерства Россия - Африка.

"На будущий год намечено проведение третьего саммита Россия - Африка. Исходим из того, что мы должны подойти к этому мероприятию с набором конкретных, практических результатов. В частности, планируем представить нашим руководителям проект нового трехлетнего плана действий, зафиксировав в нем новые и перспективные направления партнерства", - сказал он.