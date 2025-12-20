Карасин: владельцы "Миротворца" достойны жесткого суда на международном уровне

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам отметил, что "рано или поздно так и произойдет"

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Владельцев украинского экстремистского сайта "Миротворец" необходимо жестко судить на международном уровне. Такое мнение в интервью ТАСС выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Мне кажется, что они достойны жесткого судебного разбирательства на международном уровне. Скорее всего, рано или поздно так и произойдет. Если не будет каких-то махинаций, если они опять не переведут штаб-квартиру этого "Миротворца" куда-нибудь в Оттаву, или будут скрываться под вымышленными фамилиями, то это международно наказуемая акция", - сказал сенатор.

По словам Карасина, международные организации, которые следят за выполнением определенных постулатов международного права, должны обратить внимание на данный ресурс. "Это одна из слабых сторон нынешнего неонацистского режима в Киеве, одним из проявлений которого является этот "Миротворец", названный цинично, потому что он на самом деле не миротворец, а разжигатель войны", - сказал он.

Ранее в базу данных "Миротворца" внесли, в очередной раз, 25 несовершеннолетних. Все они родились в период с 2018-го по 2022 год. Согласно данным сайта, среди них есть граждане не только РФ и Украины, но и Киргизии. Им вменяется в вину "сознательное нарушение государственной границы" и "покушение на суверенитет и территориальную целостность" Украины. Указано, что они въезжали через КПП Ростовской области на территорию Донбасса.

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.