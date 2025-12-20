Лавров: товарооборот России и Африки в 2024 году достиг $28 млрд

Глава МИД РФ отметил, что это далеко не предел

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Товарооборот России со странами Африки в прошлом году увеличился на 13%, составив $28 млрд. Это далеко не предел, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на первом пленарном заседании конференции Форума партнерства Россия - Африка.

"Укрепляется торгово-экономическое сотрудничество. В прошлом году товарооборот увеличился на 13%, составив $28 млрд, и я убежден: это далеко не предел, - подчеркнул глава МИД РФ. - Мы настроены на дальнейшее раскрытие всего огромного потенциала нашей практической кооперации".

Лавров также обратил внимание на продвижение гуманитарных связей. "Особое внимание уделяем подготовке профессиональных кадров, которые выступают движущей силой экономического, технологического прогресса Африки, служат залогом суверенного развития государств континента", - добавил он.