Лавров: Россия предлагает странам Африки без посольств в Москве открыть их

Глава МИД РФ отметил, что Москва будет рада содействовать

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Россия предлагает африканским партнерам, у которых еще нет посольств в Москве, рассмотреть возможность открытия своих диппредставительств. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании конференции Форума партнерства Россия - Африка.

Глава российской дипломатии отметил активное развитие политического диалога РФ и Африки на высшем и высоком уровнях.

"Расширяется российское дипломатическое присутствие на континенте. В этом году заработали посольства в Нигере, Сьерра-Леоне, Южном Судане, на очереди Гамбия, Либерия, Того, Коморские острова. Предлагаем партнерам, у которых пока еще нет своих посольств в Москве, рассмотреть возможность их открытия. Будем рады оказать всяческое содействие", - сказал Лавров.