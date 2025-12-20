Лавров: РФ и Африка к третьему саммиту подготовят новый стратегический документ

Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия - Африка проходит 19-20 декабря в Каире

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Россия и страны Африки подготовят новый стратегический документ к третьему саммиту, запланированному на 2026 год. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании конференции Форума партнерства Россия - Африка.

"Уверен, что к запланированному на следующий год третьему саммиту нам удастся подготовить новый стратегический документ, всецело отвечающий требованиям следующего этапа наших отношений", - отметил он.

Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия - Африка проходит 19-20 декабря в Каире.