Лавров отметил вклад России в урегулирование конфликтов в Африке

Москва всецело разделяет "фундаментальный для африканцев принцип "африканским проблемам - африканские решения", отметил глава МИД РФ

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Россия вносит большой вклад в обеспечение безопасности на африканском континенте, в том числе в контексте борьбы с терроризмом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пленарном заседании министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка.

"Придаем большое значение вопросам безопасности на африканском континенте. Это ключевое условие обеспечения поступательного устойчивого социально-экономического развития и важный элемент поддержания глобальной стабильности. Как постоянный член Совета Безопасности [ООН], Россия вносит весомый вклад в урегулирование и предотвращение конфликтов в Африке", - сказал Лавров.

Министр отметил, что Москва всецело разделяет "фундаментальный для африканцев принцип "африканским проблемам - африканские решения". "Как и 65 лет назад, выступаем за то, чтобы быть партнером наших друзей в отстаивании ими суверенитета с опорой на собственные силы. Считаем недопустимой линию некоторых стран и военно-политических блоков, представляющих мировое меньшинство, на втягивание региона в конфронтационные геополитические авантюры. Это противоречит задаче обеспечения самостоятельного развития и процветания Африки", - подчеркнул глава МИД РФ. Министр добавил, что Россия также помогает "укреплять обороноспособность африканских стран для противодействия внутренним и внешним угрозам, в первую очередь, террористических".