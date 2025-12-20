Лавров: РФ готова предложить партнерам из Африки разработки в освоении космоса

Глава МИД России отметил, что российская сторона в лучших традициях преемственности вносит весомый вклад в подготовку профессиональных кадров для африканских государств

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Российская сторона готова предоставить африканским партнерам передовые технологические разработки, в том числе в сфере освоения космоса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании конференции Форума партнерства Россия - Африка.

"Подлинный экономический суверенитет невозможен без инновационных технологических решений и соответствующего кадрового сопровождения. Мы готовы предложить партнерам передовые разработки в машиностроении, электроэнергетике, геологоразведке, фармацевтике, а также в высокотехнологичных областях, включая цифровые технологии и освоение космоса", - отметил он.

Лавров добавил, что российская сторона в лучших традициях преемственности вносит весомый вклад в подготовку профессиональных кадров для африканских государств. "За последние пять лет число обучающихся в России африканских студентов выросло в два раза, превысив 32 тыс. человек, а квота российских стипендий для Африки увеличилась почти втрое. Наиболее востребованные специальности - сельское хозяйство, инженерное дело, электроэнергетика, нефтегазовая сфера, строительство, медицина, педагогика. Будем и дальше наращивать работу на данном направлении в полном соответствии с вашими потребностями и пожеланиями", - указал министр.